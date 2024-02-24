Банки призывают Британию подготовить законодательство к возможной передаче российских активов
Международные банки, стремясь избежать юридических проблем, призывают установить правовые принципы прежде чем передавать средства Украине.
Об этом сообщает Bloomberg.
Полная сумма замороженных российских денег в Великобритании неизвестна, но некоторые называют сумму в 26 миллиардов фунтов активов Центробанка РФ.
Некоторые банкиры и юристы в Великобритании предупреждают, что громкие конфискации активов рискуют повредить репутации Лондона как международного финансового центра и могут вызвать вопросы относительно верховенства права.
Приоритетом для банков является определенная форма правовой защиты или возмещения от любых будущих исков со стороны России против отдельных финансовых учреждений, причастных к конфискации активов, говорят люди, знакомые с этим вопросом.
Для предотвращения проблем, которые могут возникнуть при отчуждении российских денег в пользу Украины, создают альтернативные предложения.
Одним из них является выпуск облигаций с использованием средств в качестве залога.
Другой сценарий, который приобрел популярность среди банков и в ЕС, заключается в том, чтобы отделить проценты, начисленные на арестованные активы, и передать их Украине, оставив сами активы нетронутыми.
Этот сценарий считается наиболее приемлемым для многих банкиров.
Финансовые учреждения заявили депутатам и государственным служащим, что любой шаг по аресту денег потребует четкого аудиторского следа, чтобы показать, что средства шли в Украину, и сделать процесс надежным и прозрачным.
Они также призвали правительство учесть любое давление на банковскую ликвидность, которое может возникнуть как из-за внезапных требований о передаче наличных, так и из-за того, что другие иностранные инвесторы, обеспокоенные арестом активов, решат забрать свои средства.
Напомним:
В международном депозитарии Euroclear считают, что использование замороженных активов РФ в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины создаст риски для финансовой стабильности в Европе.
Международный депозитарий Euroclear отчитался о получении около 3 млрд евро процентного дохода от замороженных российских активов.