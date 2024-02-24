Банки призывают Британию подготовить законодательство к возможной передаче российских активов

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Международные банки, стремясь избежать юридических проблем, призывают установить правовые принципы прежде чем передавать средства Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Полная сумма замороженных российских денег в Великобритании неизвестна, но некоторые называют сумму в 26 миллиардов фунтов активов Центробанка РФ.

Некоторые банкиры и юристы в Великобритании предупреждают, что громкие конфискации активов рискуют повредить репутации Лондона как международного финансового центра и могут вызвать вопросы относительно верховенства права.

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Приоритетом для банков является определенная форма правовой защиты или возмещения от любых будущих исков со стороны России против отдельных финансовых учреждений, причастных к конфискации активов, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Для предотвращения проблем, которые могут возникнуть при отчуждении российских денег в пользу Украины, создают альтернативные предложения.

Одним из них является выпуск облигаций с использованием средств в качестве залога.

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Другой сценарий, который приобрел популярность среди банков и в ЕС, заключается в том, чтобы отделить проценты, начисленные на арестованные активы, и передать их Украине, оставив сами активы нетронутыми.

Этот сценарий считается наиболее приемлемым для многих банкиров.

Финансовые учреждения заявили депутатам и государственным служащим, что любой шаг по аресту денег потребует четкого аудиторского следа, чтобы показать, что средства шли в Украину, и сделать процесс надежным и прозрачным.

Они также призвали правительство учесть любое давление на банковскую ликвидность, которое может возникнуть как из-за внезапных требований о передаче наличных, так и из-за того, что другие иностранные инвесторы, обеспокоенные арестом активов, решат забрать свои средства.

Напомним:

В международном депозитарии Euroclear считают, что использование замороженных активов РФ в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины создаст риски для финансовой стабильности в Европе.

Международный депозитарий Euroclear отчитался о получении около 3 млрд евро процентного дохода от замороженных российских активов.