Великобритания и союзники стремятся вооружить Украину роевыми дронами с ИИ - Bloomberg

Getty Images

Великобритания работает со странами, включая США, над тем, чтобы предоставить Украине тысячи новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам одного из участников програмы, беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты в большие флотилии, которые будут связываться между собой для нацеливания на вражеские позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором.

По мнению людей, которые разрабатывают эту технологию, она может позволить Украине подавить определенные российские позиции с помощью беспилотных аппаратов.

Реклама:

По их же словам, беспилотники могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но также предупреждают, что эти сроки могут быть нарушены.

Напомним:

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Реклама:

15 февраля во время встречи министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе партнеры предоставили Украине обязательства по поставке 1 миллиона дронов для ВСУ.