Суд обязал Россию выплатить Эльдорадо 141 миллион за нанесенный ущерб

Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования украинской сети магазинов электроники "Эльдорадо" о взыскании с России 141,4 млн грн за причиненный ущерб в результате полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в постановлении суда от 6 февраля 2024 года.

Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования ООО "Диеса" (Эльдорадо) к Минюсту РФ о взыскании 3,86 млн долл причиненного ущерба, что эквивалентно по официальному курсу НБУ по состоянию на 13.09.2023 года составляет 141, 4 млн грн, а также упущенную выгоду в размере 254 486 долл, или 9,3 млн грн.

Кроме того, суд принял решение взыскать с РФ в лице Минюста в доход госбюджета судебный сбор в размере 939 400 грн.

Реклама:

Напомним:

Одна из крупнейших украинских сетей магазинов электроники "Эльдорадо" закрыла несколько десятков магазинов с начала полномасштабного вторжения.