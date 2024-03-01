Суд зобов'язав Росію виплатити Ельдорадо 141 мільйон за завдані збитки

Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги української мережі магазинів електроніки "Ельдорадо" щодо стягнення з Росії 141,4 млн грн через завдану шкоду внаслідок повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у постанові суду від 6 лютого 2024 року.

Зазначається, що суд задовольнив позовні вимоги ТОВ "Дієса" (Ельдорадо) до Мінʼюсту РФ про стягнення 3,86 млн дол заподіяних збитків, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 13.09.2023 року становить 141, 4 млн грн, а також упущену вигоду у розмірі 254 486 дол, або 9,3 млн грн.

Крім того, суд ухвалив рішення стягнути з РФ в особі Мінʼюсту в дохід держбюджету судовий збір у розмірі 939 400 грн.

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Нагадаємо:

Одна з найбільших українських мереж магазинів електроніки "Ельдорадо" закрила кілька десятків магазинів з початку повномасштабного вторгнення.