Венгерские фермеры устроили протест возле границы с Украиной

Венгерские фермеры 9 февраля устроили протест возле КПП "Захонь" на границе с Украиной, выступая против решения Еврокомиссии о продлении беспошлинного ввоза украинской продукции еще на год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает бизнес-венгерское издание Világgazdaság.

Тракторы и различные виды сельскохозяйственной техники растянулись на сотни метров вблизи венгерско-украинской границы.

Демонстрацию организовали Ассоциация союзов венгерских фермеров и фермерских кооперативов и Национальная сельскохозяйственная палата, которые считают решение Еврокомиссии неприемлемым.

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Венгерские аграрии настаивают, что продукты, которые поступают из-за пределов Европейского Союза, должны подчиняться тем же правилам, которых придерживаются фермеры ЕС, и Брюссель должен защитить интересы своих собственных фермеров, "а не пытаться уничтожить европейское село своими мерами".

Протестующие также говорят, что Украина экспортирует ГМО-продукты, и они выступают против этого. Они убеждены, что "Украина может разрушить европейское сельское хозяйство" и многие производители и переработчики продуктов питания в ЕС могут обанкротиться из-за поступления украинских товаров.

В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что венгерская сторона заблаговременно предоставила им информацию об акции фермеров.

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Он добавил, что по данным венгерских пограничников, движение для грузовиков не будет блокироваться.

"Собственно сегодня мы отмечали, что интенсивность движения грузовых транспортных средств обеспечивается по-прежнему интенсивно, осложнений для движения не фиксировалось", – отметил Демченко.

Напомним, в пятницу из-за акций протеста польских фермеров в пятницу затруднено движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин".

Формально причиной для блокировки стало решение Еврокомиссии о продлении еще на год полного открытия рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.

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