Угорські фермери влаштували протест біля кордону з Україною

Угорські фермери 9 лютого влаштували протест біля КПП "Захонь" на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє бізнесове угорське видання Világgazdaság.

Трактори та різні види сільськогосподарської техніки розтягнулися на сотні метрів поблизу угорсько-українського кордону.

Демонстрацію організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата, які вважають рішення Єврокомісії неприйнятним.

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Угорські аграрії наполягають, що продукти, які надходять з-за меж Європейського Союзу, повинні підпорядковуватися тим самим правилам, яких дотримуються фермери ЄС, і Брюссель повинен захистити інтереси своїх власних фермерів, "а не намагатися знищити європейське село своїми заходами".

Протестувальники також кажуть, що Україна експортує ГМО-продукти, і вони виступають проти цього. Вони переконані, що "Україна може зруйнувати європейське сільське господарство" й багато виробників та переробників продуктів харчування в ЄС можуть збанкрутувати через надходження українських товарів.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" повідомив, що угорська сторона завчасно надала їм інформацію про акцію фермерів.

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Він додав, що за даними угорських прикордонників, рух для вантажівок не блокуватиметься.

"Власне сьогодні ми відмічали, що інтенсивність руху вантажних транспортних засобів забезпечується як і раніше інтенсивно, ускладнень для руху не фіксувалося", – зазначив Демченко.

Нагадаємо, у п’ятницю через акції протесту польських фермерів у п’ятницю ускладнено рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

Формально причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

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Європейська правда