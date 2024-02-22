60% работодателей имеют вакансии, где готовы отдать предпочтение ветеранам - Work.ua

В Украине 60% компаний имеют вакансии, при закрытии которых отдается предпочтение ветеранам, однако лишь 25% указывают в описаниях вакансий, что открыты для найма ветеранов.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

Отмечается, что только у 10% работодателей в разделе о карьере на официальном сайте есть информация о готовности брать на работу ветеранов, а у 32% - о том, как компания поддерживает ВСУ.

Кроме того, у 36% компаний руководство готово выделять финансовые и другие ресурсы, чтобы организовать трудоустройство ветеранов, включая инфраструктуру безбарьерности, наличие психологической поддержки и изменения в корпоративной культуре. Еще 49% готовы делать это частично.

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"У 78% работодателей нет учебных программ для рекрутеров, где бы была раскрыта базовая информация о военных навыках ветеранов и иерархия Вооруженных сил, которые помогают больше понять опыт военных и ветеранов.

Несмотря на то, что 60% имеют вакансии, при закрытии которых отдается предпочтение ветеранам, только 25% компаний указывают в описаниях вакансий, открытых для найма ветеранов", - говорится в сообщении.

Соответствующие результаты были получены в результате подведения первых итогов проекта по трудоустройству ветеранов "Навстречу". Под "компаниями" и "работодателями" указаны только те (1 325), которые прошли чеклист и являются авторизованными работодателями на сайте Work.ua.

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Напомним:

В Украине презентовали интерактивную карту ветеранских бизнесов.