60% роботодавців мають вакансії, де готові надати перевагу ветеранам — Work.ua

В Україні 60% компаній мають вакансії, при закритті яких віддається перевага ветеранам, однак лише 25% вказують в описах вакансій, що відкриті для найму ветеранів.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

Зазначається, що Лише у 10% роботодавців у розділі про кар’єру на офіційному сайті є інформація про готовність брати на роботу ветеранів, а у 32% — про те, як компанія підтримує ЗСУ.

Крім того, у 36% компаній керівництво готово виділяти фінансові та інші ресурси, щоб організувати працевлаштування ветеранів, включно з інфраструктурою безбар’єрності, наявністю психологічної підтримки та змінами в корпоративній культурі. Ще 49% готові робити це частково.

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"У 78% роботодавців немає навчальних програм для рекрутерів, де б була розкрита базова інформація про військові навички ветеранів та ієрархія Збройних сил, що допомагають більше зрозуміти досвід військових та ветеранів.

Попри те, що 60% мають вакансії, при закритті яких віддається перевага ветеранам, лише 25% компаній вказують в описах вакансій, що відкриті для найму ветеранів", – йдеться в повідомленні.

Відповідні результати були тримані в результаті підбиття перших підсумків проєкту з працевлаштування ветеранів "Назустріч". Під "компаніями" та "роботодавцями" вказано лише тих (1 325), які пройшли чекліст і є авторизованими роботодавцями на сайті Work.ua.

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