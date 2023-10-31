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В Україні створили інтерактивну карту ветеранських бізнесів

Вівторок, 31 жовтня 2023, 12:43 - Лія Ільченко
 
Getty Images

В Україні презентували інтерактивну карту ветеранських бізнесів.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Мета проєкту - посилення ветеранів через бізнес, підтримка їх підприємницької діяльності, адаптація ветеранів до мирного життя.

На одній платформі зібрали бізнеси, запущені в різних регіонах України, ветеранами та їхніми сім'ями. 

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"Будь-яка юридична форма та сфера діяльності бізнесу можуть бути розміщені на карті", - зазначено в повідомленні.

На сьогодні карта налічує 77 проєктів і продовжуватиме наповнюватися.

Поки що превалює сфера харчування. Набирає обертів сфера оборонно-промислового комплексу. 

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"Це закономірно, адже ветерани набули профільних знань, які застосовують у цивільному житті та продовжують допомагати побратимам", - зазначають в Мінветеранів.

З картою ветеранського бізнесу можна ознайомитись за посиланням

У відомстві зазначають, що з міркувань безпеки бізнеси, які працюють близько до зони бойових дій, не маркуються.

Ініціаторами проєкту виступили Український ветеранський фонд, агентство нерухомості ЛУН та сервіс таксі Uklon.

війна бізнес
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