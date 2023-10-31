В Україні створили інтерактивну карту ветеранських бізнесів
В Україні презентували інтерактивну карту ветеранських бізнесів.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.
Мета проєкту - посилення ветеранів через бізнес, підтримка їх підприємницької діяльності, адаптація ветеранів до мирного життя.
На одній платформі зібрали бізнеси, запущені в різних регіонах України, ветеранами та їхніми сім'ями.
"Будь-яка юридична форма та сфера діяльності бізнесу можуть бути розміщені на карті", - зазначено в повідомленні.
На сьогодні карта налічує 77 проєктів і продовжуватиме наповнюватися.
Поки що превалює сфера харчування. Набирає обертів сфера оборонно-промислового комплексу.
"Це закономірно, адже ветерани набули профільних знань, які застосовують у цивільному житті та продовжують допомагати побратимам", - зазначають в Мінветеранів.
З картою ветеранського бізнесу можна ознайомитись за посиланням.
У відомстві зазначають, що з міркувань безпеки бізнеси, які працюють близько до зони бойових дій, не маркуються.
Ініціаторами проєкту виступили Український ветеранський фонд, агентство нерухомості ЛУН та сервіс таксі Uklon.