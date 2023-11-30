Гранти для ветеранів: хто та як може отримати кошти на розвиток бізнесу

Другий рік в Україні діють кілька державних програм, які допомагають ветеранам заснувати або розвивати власний бізнес. Вони невеликі, проте інших у країні донедавна не було.

У 2023 році уряд розширив програму "єРобота", надавши можливість ветеранам та членам їх сімей отримувати гранти від держави. Зокрема, на розвиток бізнесу їм можуть надати від 250 тис грн до 1 млн грн.

Надає гранти й Український ветеранський фонд. Щоправда, його умови співпраці передбачають виплату невеликої компенсації за придбані на ведення власної справи товари чи обладнання.

Які гранти можуть отримати ветерани та члени їхніх родин? Куди подавати заявки і на які суми можна розраховувати?

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Програма "єРобота"

У квітні 2023 року запрацювала державна програма "єРобота", у рамках якої учасники бойових дій, члени їх сімей та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати грант на започаткування або розвиток власної справи. Програма передбачає виділення 250 тис грн, 500 тис грн або 1 млн грн. Претендувати на отримання коштів можуть лише особи, які мають відповідний підтверджений статус.

Які умови отримання коштів?

Згадані вище суми виділяються залежно від того, чи виконуються встановлені вимоги. Так, до 250 тис грн можуть отримати ветерани-підприємці, які створили щонайменше одне робоче місце, до 500 тис грн – дружина або чоловік ветерана за умови створення щонайменше двох робочих місць. У цьому випадку надані державою кошти мають покривати до 70% вартості започаткування бізнесу, решту суми інвестує підприємець.

Претендувати на 1 млн грн може учасник боїв, який щонайменше три роки зареєстрований як ФОП. Також він повинен створити принаймні чотири робочі місця, з яких щонайменше два – для ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Ця сума також надається на умові співфінансування: 70% виділяє держава, 30% – підприємець.

На що можна витратити грант?

Кошти можна використати на придбання обладнання та сировини, оренду приміщення і транспортних засобів для бізнесу, купівлю ліцензійного програмного забезпечення (сумарно не більше 50% від розміру гранту), оплату послуг з маркетингу та реклами. Кошти також можна витратити на купівлю свійських тварин, птиці та бджіл, саджанців, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (ці витрати не повинні перевищувати 70% від суми гранту).

Хто не може взяти участь у програмі?

Участь у грантовій програмі не може взяти той, хто:

перебуває і працює на тимчасово окупованій території, у Росії або Білорусі;

перебуває під санкціями;

має відкриті провадження в справі про банкрутство;

зареєстрований як кредитна або страхова організація, інвестиційний або недержавний пенсійний фонд, учасник ринку цінних паперів та ломбард;

міняє валюту, виробляє зброю, алкоголь, тютюнові вироби;

притягався до кримінальної відповідальності через корупцію;

має борг перед державним бюджетом.

Як подати заявку?

Для отримання гранту учасник боїв або друга людина в подружжі ветерана повинні подати заявку через портал "Дія" та прикріпити бізнес-план. Приклад заповненого бізнес-плану доступний тут. Після перевірки кредитної історії заявника та його документів, оцінки його бізнес-плану він має пройти співбесіду з фахівцями Державної служби зайнятості. За її результатами ухвалюється рішення про надання гранту.

Які є зобов’язання?

В отримувача гранту виникає зобов’язання створити робочі місця протягом шести місяців з моменту отримання коштів і працевлаштувати працівника мінімум на два роки. Отримувач гранту також повинен працювати і сплачувати податки щонайменше до повернення в бюджет суми гранту у вигляді податків та обов’язкових платежів. Повертати державі суму гранту потрібно лише за умови невиконання зобов’язань.

Підтримка від Українського ветеранського фонду

У 2022 році програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їх родин запустив Український ветеранський фонд. Він відшкодовує таким підприємцям 20 тис грн на купівлю товарів та обладнання.

Вказувати можна витрати з 24 лютого 2022 року до моменту оформлення заявки. На кожен товар має бути підтвердження платежу. Фонд не відшкодовує орендну плату чи вартість послуг.

Хто може отримати мікрогрант?

Є дві категорії кандидатів на отримання мікрогранту:

категорія "А" – члени родин ветеранів війни, які беруть участь у боях, зокрема в складі формувань територіальних громад;

категорія "Б" – ветерани війни та члени їх родин, діяльність яких як самозайнятих осіб зупинена внаслідок боїв у низці областей .

Членами родини вважаються дружини, чоловіки, діти, батьки. Ветерани війни для отримання коштів від фонду на момент подання заявки не повинні перебувати на службі.

Як подати заявку?

Подати заявку на отримання гранту можна онлайн на сайті Українського ветеранського фонду. Для початку потрібно зібрати такі документи:

паспорт заявника з реєстрацією;

виписку чи витяг з єдиного державного реєстру про ФОП чи самозайняту особу;

документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни);

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни (свідоцтво про одруження чи народження дитини);

документи, що підтверджують придбання після 24 лютого 2022 року товарів чи обладнання для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Що вказувати в заяві?

У заяві на отримання мікрогранту потрібно вказати особисті дані, описати свою господарську діяльність, вказати банк та номер рахунку, а також витрати, заявлені на відшкодування. Далі потрібно прикріпити всі документи: про набуття статусу ФОП, родинні зв’язки, статус ветерана війни. Якщо заявка відповідає всім вимогам, після перевірки документів і схвалення людина отримає кошти протягом десяти днів.

Програма розрахована на 500 аплікантів. Наразі фонд профінансував 162 заявки.

Гранти на відкриття малого бізнесу

Німецька асоціація освіти дорослих – Інститут міжнародного співробітництва оголосив конкурс для ветеранів та членів їх сімей на надання грантів на відкриття малого бізнесу у Вінниці, Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві та Сумах.

Розмір гранту для одного отримувача – до 10 тис євро (у гривні за курсом НБУ в день виплати).

Для кого програма?

Подати заяву на участь у програмі можуть повнолітні громадяни України, які є фізособами-підприємцями або які хочуть започаткувати малий бізнес. Отримати грант можуть:

учасників боїв;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни відповідно до закону ;

члени сім'ї ветеранів війни (дружина, чоловік, діти).

Учасники програми повинні жити і вести бізнес в одному із семи визначених регіонів.

Як подати заявку?

Подати заяву потрібно до 4 грудня 2023 року. Після її оформлення учасникам, які відповідають вимогам, надішлють для заповнення такі документи:

бізнес-план з пояснювальними коментарями;

таблиці для розрахунків;

пояснення щодо закупівель у межах конкурсу.

Заповнений пакет документів слід надіслати на електронну адресу veteranproject@dvv-international.org.ua.

Що потрібно вказувати в заяві?

У заяві на отримання гранту потрібно вказати особисті та контактні дані, обрати категорію, до якої належить учасник, та додати документ, що це підтверджує. Також потрібно зазначити регіон, де буде розташований бізнес, і вказати, чи подавався учасних на інші програми для отримання грантів з аналогічним бізнес-планом.

Від однієї особи або родини приймається лише одна заява. Рішення про надання гранту ухвалює конкурсна комісія. Результати конкурсу будуть оприлюднені з 15 по 20 грудня на сайті DVV International в Україні.