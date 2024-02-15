Венгрия заблокировала новые пакет санкций против России - FT

Венгрия заблокировала утверждение последнего пакета санкций ЕС против России.

Об этом изданию Financial Times сообщили неназванные официальные лица, пишет "Европейская правда".

По данным источников, на вчерашнем заседании послов ЕС Венгрия была единственной страной, которая не поддержала 13-й пакет санкций, направленный против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Москве в военных действиях.

Один из чиновников рассказал, что Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.

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Другой чиновник, информированный о переговорах, дипломатично охарактеризовал их как "очень плодотворный обмен мнениями".

По его словам, венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".

Представитель посла Венгрии в ЕС не ответил на просьбу о комментарии.

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Источники издания отмечают, что дискуссии будут продолжаться, и, вероятно, министры стран-членов поднимут этот вопрос на заседании на следующей неделе.

Сторонники пакета санкций надеются достичь согласия до следующей среды, чтобы успеть до 24 февраля.

13-ый пакет санкций ЕС против России должен быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля, но его содержание еще может измениться.

По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.

Европейская правда