Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны - Reuters
Украина отказалась окончательно исключить австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть РФ.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное украинскими чиновниками в Raiffeisen.
Отмечается, что в письме, направленном Raiffeisen в начале февраля, украинские чиновники поставили под сомнение, что делает банк, чтобы покинуть Россию, заявив, что большинство его планов были расплывчатыми и неполными.
Кроме того, в письме украинская сторона указывает на то, что до сих пор остается ряд слепых мест, которые мешают изъятию банка из списка.
"График продажи отсутствует... остается непонятным, когда, если вообще, сценарий разделения может заработать", - говорится в письме украинских официальных лиц.
"Райффайзен намеревался выделить свой российский бизнес в прошлом году, но этого еще не произошло. Представитель Raiffeisen сказал, что банк не может назвать временные рамки выхода из России, поскольку это зависит от одобрения регуляторов", - говорится в сообщении.
Также чиновники также выразили обеспокоенность относительно схем предоставления кредитов Raiffeisen российским солдатам, поддержка которых, по словам банка, является обязательной в России.
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