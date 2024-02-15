Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны - Reuters

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Украина отказалась окончательно исключить австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное украинскими чиновниками в Raiffeisen.

Отмечается, что в письме, направленном Raiffeisen в начале февраля, украинские чиновники поставили под сомнение, что делает банк, чтобы покинуть Россию, заявив, что большинство его планов были расплывчатыми и неполными.

Кроме того, в письме украинская сторона указывает на то, что до сих пор остается ряд слепых мест, которые мешают изъятию банка из списка.

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"График продажи отсутствует... остается непонятным, когда, если вообще, сценарий разделения может заработать", - говорится в письме украинских официальных лиц.

"Райффайзен намеревался выделить свой российский бизнес в прошлом году, но этого еще не произошло. Представитель Raiffeisen сказал, что банк не может назвать временные рамки выхода из России, поскольку это зависит от одобрения регуляторов", - говорится в сообщении.

Также чиновники также выразили обеспокоенность относительно схем предоставления кредитов Raiffeisen российским солдатам, поддержка которых, по словам банка, является обязательной в России.

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Напомним:

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