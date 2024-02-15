Российские хакеры, связанные с ГРУ, используют ИИ в своих атаках - Microsoft

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Компании Microsoft и OpenAI провели исследование, в котором обнаружили, что род хакерских группировок из Китая, Ирана и Северной Кореи и РФ используют инструменты искусственного интеллекта в своих атаках.

Об этом говорится в отчете компаний.

Отмечается, что российская хакерская группа Forest Blizzard, которая связана ГРУ осуществляет свои атаки тактического и стратегического уровня в интересах российского правительства.

Forest Blizzard в различных направлениях: оборона, логистика, политика, энергетика, неправительственные организации и информационные технологии. Также группировка особенно активна в нападениях на организации, связанные с войной России в Украине.

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Microsoft считает, что операции Forest Blizzard играют значительную вспомогательную роль во внешней политике и военных целях России как в Украине, так и в мире в целом.

Использование LLM компанией Forest Blizzard предусматривало исследование различных спутниковых и радиолокационных технологий, которые могут касаться обычных военных операций в Украине, а также общие исследования, направленные на поддержку их киберопераций.

Напомним:

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Российская хакерская группировка Killnet заявила об атаке на правительственные системы Израиля после нападения на страну боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС.

Экономическая правда.