Російські хакери заявили, що атакували сайт уряду Ізраїлю

Російське хакерське угруповання Killnet заявляє про атаку на урядові системи Ізраїлю після нападу на країну бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС.

Про це йдеться в повідомленні Killnet.

"Уряд Ізраїлю, ви винні в цьому кровопролитті. Ще у 2022 році ви підтримали терористичний режим України. Ви зрадили Росію", - заявили представники Killnet.

Хакери заявили про "вбивство головного державного сайту" Ізраїлю і доклали скріншот сторінки gov.il.

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Повідомлення датоване вечором 8 жовтня. Станом на 9 жовтня сайт доступний для перегляду.

Нагадуємо:

Децентралізована російська хакерська асоціація Killnet регулярно повідомляє про атаки на урядові та інші сайти України та її союзників і заявляє про підтримку Кремля в кіберпросторі.

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Минулого тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста, відповідальний за моніторинг правил ведення війни, вперше опублікував правила для цивільних хакерів, які беруть участь у війні.

Відповідно до міжнародного гуманітарного права діють такі правила:

Не спрямовувати кібератаки на цивільні об'єкти.

Не використовувати шкідливе програмне забезпечення або інші інструменти чи методи, які автоматично поширюються і завдають шкоди військовим і цивільним об'єктам без розбору.

Плануючи кібератаку на військовий об'єкт, робити все можливе, щоб уникнути або мінімізувати вплив вашої операції на цивільних осіб.

Не проводити жодних кібероперацій проти медичних і гуманітарних установ.

Не здійснювати жодних кібератак на об'єкти, необхідні для виживання населення або які можуть вивільнити небезпечні сили.

Не погрожувати насильством, щоб посіяти терор серед цивільного населення.

Не підбурювати до порушень міжнародного гуманітарного права.

Дотримуватися цих правил, навіть якщо ворог цього не робить.

При цьому, атакований російськими хаверами сайт gov.il використовується пересічними громадянами Ізраїлю для отримання державних послуг.