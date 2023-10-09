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Російські хакери заявили, що атакували сайт уряду Ізраїлю

Понеділок, 9 жовтня 2023, 14:25 - Лія Ільченко

Російське хакерське угруповання Killnet заявляє про атаку на урядові системи Ізраїлю після нападу на країну бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС. 

Про це йдеться в повідомленні Killnet.

"Уряд Ізраїлю, ви винні в цьому кровопролитті. Ще у 2022 році ви підтримали терористичний режим України. Ви зрадили Росію", - заявили представники Killnet.

Хакери заявили про "вбивство головного державного сайту" Ізраїлю і доклали скріншот сторінки gov.il. 

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Повідомлення датоване вечором 8 жовтня. Станом на 9 жовтня сайт доступний для перегляду. 

Нагадуємо:

Децентралізована російська хакерська асоціація Killnet регулярно повідомляє про атаки на урядові та інші сайти України та її союзників і заявляє про підтримку Кремля в кіберпросторі.

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Минулого тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста, відповідальний за моніторинг правил ведення війни, вперше опублікував правила для цивільних хакерів, які беруть участь у війні.

Відповідно до міжнародного гуманітарного права діють такі правила:

  • Не спрямовувати кібератаки на цивільні об'єкти.
  • Не використовувати шкідливе програмне забезпечення або інші інструменти чи методи, які автоматично поширюються і завдають шкоди військовим і цивільним об'єктам без розбору.
  • Плануючи кібератаку на військовий об'єкт, робити все можливе, щоб уникнути або мінімізувати вплив вашої операції на цивільних осіб.
  • Не проводити жодних кібероперацій проти медичних і гуманітарних установ.
  • Не здійснювати жодних кібератак на об'єкти, необхідні для виживання населення або які можуть вивільнити небезпечні сили.
  • Не погрожувати насильством, щоб посіяти терор серед цивільного населення.
  • Не підбурювати до порушень міжнародного гуманітарного права.
  • Дотримуватися цих правил, навіть якщо ворог цього не робить.

При цьому, атакований російськими хаверами сайт gov.il використовується пересічними громадянами Ізраїлю для отримання державних послуг.

хакери Росія Ізраїль
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