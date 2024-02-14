Львовские таможенники изъяли незадекларированных терминалов Starlink на один миллион

Работники Львовской таможни во время осмотра микроавтобуса "Mercedes-Benz" обнаружили 34 незадекларированных терминалов Starlink на 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни.

Отмечается, что 41-летний житель Черновицкой области, направляясь из Польши через пункт пропуска "Шегини-Медика", для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения "красный коридор", где указал, что перемещает только подержанные металлический ящик и холодильник.

"Во время осмотра микроавтобуса "Mercedes-Benz", в багажном отделении работники Львовской таможни совместно с рабочей группой Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы обнаружили 34 спутниковые системы Starlink, а также медоборудование торговых марок "Visiometrics" и "Aeonmed", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что по данному факту должностные лица таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины).

Экономическая правда.

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