Львівські митники вилучили незадекларованих терміналів Starlink на один мільйон

Працівники Львівської митниці під час огляду мікроавтобуса "Mercedes-Benz" виявили 34 незадекларованих терміналів Starlink на 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Зазначається, що 41-річний житель Чернівецької області, прямуючи з Польщі через пункт пропуску "Шегині-Медика", для проходження митного контролю обрав смугу руху "червоний коридор", де вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник.

"Під час огляду мікроавтобуса "Mercedes-Benz", в багажному відділенні працівники Львівської митниці спільно з робочою групою Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби виявили 34 супутникові системи Starlink, а також медобладнання торгових марок "Visiometrics" і "Aeonmed", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що за даним фактом посадовці митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України).

Економічна правда.

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