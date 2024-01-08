ВСУ уничтожили мост под Мариуполем, сорвав строительство новой железной дороги из России

Вооруженные силы Украины уничтожили железнодорожный мост, построенный оккупантами вблизи Мариуполя через реку Кальмиус, который должен был стать частью сухопутного железнодорожного маршрута из России в Крым.

Об этом сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, была уничтожена конструкция моста, находящегося в селе Гранитное под оккупированным Мариуполем. Также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт.

Андрющенко напомнил, что мост являлся частью российской железной дороги, которая должна была соединить Мариуполь и Джанкой с Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Речь шла о "врезке" в Донецкую ветку Мариуполь — Асланово — Кальчик — Волноваха.

Реклама:

Новый маршрут позволил бы решить вопросы военной и гражданской логистики, а также снизить зависимость от Крымского моста.

"Теперь вопрос запуска прямой железной дороги из России закрыт надолго", — отметил Андрющенко.

Он добавил, что военные РФ пытались сбить ракеты средствами ПВО, но безуспешно, в то же время Вооруженные силы Украины воспользовались моментом и смогли установить местоположение недавно развернутых зенитных ракетных комплексов в районе Мариуполя.

Реклама:

Напоминаем:

В 2023 году российские сообщили о планах по строительству железной дороги на оккупированных территориях, которая должна пройти вдоль Азовского моря.

Новый маршрут позволил бы разгрузить Крымский мост и сделать путь из Ростовской области в Крым короче на 200 километров.