ЗСУ знищили міст під Маріуполем, зірвавши будівництво нової залізниці з Росії

Збройні сили України знищили залізничний міст, побудований окупантами поблизу Маріуполя через річку Кальміус, який мав стати частиною сухопутного залізничного маршруту з Росії до Криму.

Про це повідомив радник українського мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, було знищено конструкцію мосту, що знаходиться в селі Гранітне під окупованим Маріуполем. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Андрющенко нагадав, що міст був частиною російської залізниці, яка мала з'єднати Маріуполь і Джанкой із Ростовом-на-Дону і Таганрогом. Йшлося про "врізку" в Донецьку гілку Маріуполь - Асланове - Кальчик - Волноваха.

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Новий маршрут дав би змогу розв'язати питання військової та цивільної логістики, а також знизити залежність від Кримського мосту.

"Тепер питання запуску прямої залізниці з Росії закрито надовго", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що військові РФ намагалися збити ракети засобами ППО, але безуспішно, водночас Збройні сили України скористалися моментом і змогли встановити розташування нещодавно розгорнутих зенітних ракетних комплексів у районі Маріуполя.

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Нагадуємо:

У 2023 році росіяни повідомили про плани з будівництва залізниці на окупованих територіях, яка мала б пройти вздовж Азовського моря.

Новий маршрут дозволив би розвантажити Кримський міст і зробити шлях із Ростовської області до Криму коротшим на 200 кілометрів.