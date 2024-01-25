КРАИЛ предлагает Раде разрешить командирам военных вносить бойцов в реестр игроманов

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей предлагает внести командиров батальонов ВСУ в перечень лиц, которые могут внести "игроков" среди подчиненных в реестр лиц, которым будет ограничен доступ к участию в азартных играх.

Об этом председатель КРАИЛ Иван Рудый написал в своем Facebook.

"Ограничить доступ к участию в азартных играх мы в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не можем, потому что это является нарушением конституционных прав. Единственный выход - это внести "заядлого игрока" в реестр лиц, которым будет ограничен доступ к участию в азартных играх", - отмечает чиновник.

Однако по закону внести лицо такого в список могут только члены семьи первой степени родства.

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"Но именно на передовой, кто как не командир, играет эту роль? Именно он солдату - и отец, и брат, и сын", - констатирует Рудый.

Он обратился в Верховную Раду с инициативой внести соответствующие изменения в законодательство, которые позволят внести в этот перечень вышеупомянутых лиц еще и командиров батальонов.

"Но подчеркиваю, что это касается только легальных сайтов, которые работают на рынке. После внесения соответствующих изменений игрок-военнослужащий по представлению командира будет внесен в соответствующий реестр и будет ограничен в доступе к участию в азартных играх. Что же касается нелегальных игорных сайтов, то это ответственность каждого отдельного человека", - резюмировал он.

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Также председатель КРАИЛ отметил, что военнослужащий, который использует нелегальные сайты должен понимать, что такое казино может под прикрытием финансировать агрессора, использовать персональные данные и данные геолокации.

Напоминаем:

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обнародовала перечень нелегальных игорных веб-сайтов, пользование которыми может повлечь негативные правовые и финансовые последствия.