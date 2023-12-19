Правительство утвердило порядок работы Госсистемы онлайн-мониторинга игорного бизнеса
Кабинет Министров на заседании 19 декабря принял постановление об утверждении Порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Порядок определяет правила функционирования и эксплуатации, перечень пользователей и объем прав доступа для различных пользователей Государственной системы, а также порядок ее взаимодействия с организаторами азартных игр и КРАИЛ.
А также определяет структуру Государственной системы, требования для авторизации и к защите информации, которая обрабатывается в ней.
Председатель КРАИЛ Иван Рудый отметил, что утверждение Порядка является первым шагом к построению важного IT-решения в сфере регулирования гемблинга.
Порядок функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга - это нормативно-правовая основа для создания Государственной системы, которая поможет:
контролировать финансовый оборот денег в сфере азартных игр;
получать или передавать информацию в режиме реального времени от соответствующего игорного оборудования;
получать и хранить информацию о принятых ставках, выплаченных выигрышах, осуществленных выплатах и других операциях;
защищать информацию от потери, хищения, искажения, подделки, несанкционированных действий по ее уничтожению, модификации и копированию.
"То есть, такая система позволит остановить уклонение от уплаты налогов и обеспечит реализацию Принципов ответственной игры", - добавил Рудый.
Напоминаем:
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей со 2 октября контролирует соблюдение норм законодательства в части рекламирования азартных игр.