Правительство утвердило порядок работы Госсистемы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

Кабинет Министров на заседании 19 декабря принял постановление об утверждении Порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Порядок определяет правила функционирования и эксплуатации, перечень пользователей и объем прав доступа для различных пользователей Государственной системы, а также порядок ее взаимодействия с организаторами азартных игр и КРАИЛ.

А также определяет структуру Государственной системы, требования для авторизации и к защите информации, которая обрабатывается в ней.

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Председатель КРАИЛ Иван Рудый отметил, что утверждение Порядка является первым шагом к построению важного IT-решения в сфере регулирования гемблинга.

Порядок функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга - это нормативно-правовая основа для создания Государственной системы, которая поможет:

контролировать финансовый оборот денег в сфере азартных игр;

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получать или передавать информацию в режиме реального времени от соответствующего игорного оборудования;

получать и хранить информацию о принятых ставках, выплаченных выигрышах, осуществленных выплатах и других операциях;

защищать информацию от потери, хищения, искажения, подделки, несанкционированных действий по ее уничтожению, модификации и копированию.

"То есть, такая система позволит остановить уклонение от уплаты налогов и обеспечит реализацию Принципов ответственной игры", - добавил Рудый.

Напоминаем:

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей со 2 октября контролирует соблюдение норм законодательства в части рекламирования азартных игр.