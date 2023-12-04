Налоги от игорного бизнеса уже в 13 раз превысили сумму за весь 2022 год
Понедельник, 4 декабря 2023, 14:24 -
В ноябре игорный бизнес уплатил налогов на сумму 2,26 миллиарда гривен, что в десять раз больше, чем за весь 2021 год и трижды больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
В целом с начала года игорный бизнес заплатил 9,6 млрд грн налогов, что:
- в 13 раз больше, чем весь 2022 год;
- в 48 раз больше, чем во весь 2021 год.
Напоминаем:
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За 10 месяцев 2023 года игорный бизнес заплатил 7,35 миллиарда гривен налогов, что в десять раз больше против прошлого года и в 37 раз больше, чем в 2021 году.
По оценкам Национального банка, месячное обращение игорного бизнеса в Украине составляет 12-15 млрд гривен.
Президент Владимир Зеленский в начале февраля подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
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