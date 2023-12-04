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Налоги от игорного бизнеса уже в 13 раз превысили сумму за весь 2022 год

Понедельник, 4 декабря 2023, 14:24 - Анастасия Жарикова

В ноябре игорный бизнес уплатил налогов на сумму 2,26 миллиарда гривен, что в десять раз больше, чем за весь 2021 год и трижды больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

В целом с начала года игорный бизнес заплатил 9,6 млрд грн налогов, что:

  • в 13 раз больше, чем весь 2022 год;
  • в 48 раз больше, чем во весь 2021 год.
 
t.me/yzheleznyak

Напоминаем:

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За 10 месяцев 2023 года игорный бизнес заплатил 7,35 миллиарда гривен налогов, что в десять раз больше против прошлого года и в 37 раз больше, чем в 2021 году.

По оценкам Национального банка, месячное обращение игорного бизнеса в Украине составляет 12-15 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский в начале февраля подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

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