Облачные технологии как рецепт спасения бизнеса от кибератак

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кіберпростір став вкрай вразливим. Наприклад, за 2023 рік було зафіксовано 1105 кіберінцидентів, що на 62,5% більше, ніж у 2022 році.

Один із способів захиститися від кібератак — зберігати інформацію у хмарних середовищах. Якщо ви готові до переходу в хмару, ця стаття допоможе зрозуміти основні принципи роботи хмарної інфраструктури, усі переваги та недоліки.

Як резервна копія у хмарі захистить бізнес від кібератаки

Лише за 2022 рік середні витрати на подолання наслідків витоку даних склали 4,35 мільйона доларів. Найбільш поширеним кіберзлочином залишаються DDoS-атаки — це спроба порушити нормальний інтернет-трафік та намагання зупинити роботу сервера.

DDoS-атаки на бізнес можуть організовуватися з декількох причин. Наприклад, нечесна конкуренція, вимагання грошей, звичайний кібервандалізм задля шкоди, а в деяких випадках DDoS-атаку використовують спосіб відвернути увагу від іншого злочину.

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Допомогти розв'язати це питання можуть хмарні технології. Це своєрідне середовище для зберігання інформації в мережі Інтернет. Хмари охоплюють такі віртуальні послуги: SaaS (програмне забезпечення), PaaS (платформа), IaaS (інфраструктура) тощо.

Внаслідок атаки на "Київстар" повне відновлення роботи усіх сервісів зайняло кілька днів. Компанія залучила до допомоги фахівців з СБУ, Мінцифри та Держспецзв’язку. Керівники наголошували, що завдяки системам, в яких зберігаються дані клієнтів, вони залишилися неушкодженими після атаки.

Тож кількість хакерських атак щороку лише збільшується, а самі атаки стають дедалі небезпечнішими. І передбачити повністю їх неможливо, проте можна запобігти. Нові технології, допомога від провідних ІТ-спеціалістів можуть значно полегшити життя і зберегти бізнес від непередбачуваних наслідків. З іншого боку, важлива підтримка держави та її політика безпеки.

Наприклад, у березні 2023 року в США презентували нову стратегію кібербезпеки. В її основі закладений принцип "нульової довіри". Тобто апріорі всі мережі вважаються скомпрометованими й вимагають безперервної перевірки користувачів та пристроїв.

Одна з переваг "нульової довіри" — використання співробітниками платформ, де є необхідна інформація й нічого більше. Тобто діє принцип "рівно стільки, скільки необхідно". Розділити цю інформацію на платформи можна з легкістю у хмарних середовищах і таким чином мінімізувати ризики втратити все. Ця модель могла б допомогти й українському бізнесу.

Але для початку варто переглянути систему зберігання та копіювання даних. І не економити на нових технологіях, які будь-якої миті можуть врятувати компанію.

Хмара — це безпечно?

Компанії, які надають послуги резервного копіювання до хмарних репозитаріїв, називаються хмарними операторами. Їхня робота полягає в тому, щоб захищати ваші дані від зловмисників, тому безпека є одним із ключових факторів для таких компаній. Хмарні оператори регулярно проходять перевірки й аудити від незалежних організацій і держави.

В результаті вони отримують відповідні документи, які свідчать про те, що їм можна довіряти. Саме на ці документи варто звертати увагу в першу чергу, коли ви обираєте хмарний сервіс. Зазвичай такі атестати викладають на офіційних сайтах.

Ось які методи захисту для ваших даних пропонують хмарні оператори:

Шифрування даних — один з основних методів захисту даних у хмарних середовищах, який дозволяє перетворити інформацію в незрозумілий для сторонніх формат, забезпечуючи її конфіденційність. При передачі та зберіганні даних у хмарі важливо використовувати сильне шифрування для захисту інформації від несанкціонованого доступу. Багатофакторна аутентифікація — встановлюється для запобігання несанкціонованому доступу до даних. Ці ефективні механізми можуть передбачати використання паролів, біометричних методів або подвійної аутентифікації. Надійна аутентифікація дозволяє переконатися, що лише уповноважені користувачі мають доступ до даних. Моніторинг доступу — допомагає вчасно виявляти та реагувати на потенційні загрози безпеки. Спеціальні системи моніторингу дозволяють відстежувати активності користувачів, виявляти підозрілі дії та вживати заходів для їх запобігання.

Загальний підхід щодо захисту даних у хмарних середовищах полягає в комбінації цих методів, а також постійному вдосконаленні та оновленні заходів безпеки для відповіді на кіберзагрози, які чимдалі зростають.

Переваги хмарних сховищ

Хмарні сервіси пропонують кілька ключових переваг, які можуть підвищити рівень захисту даних. Основна з них — економічна та екологічна ефективність. Компанії уникають великих витрат на дороге локальне обладнання, яке потребує певного місця для розміщення та обслуговування.

Крім того, використання хмарних технологій сприяє зменшенню вуглецевого викиду, що робить бізнес більш екологічним.

Іншою важливою перевагою є просте масштабування хмарних середовищ. Компанії можуть легко розширювати або зменшувати обсяги використання ресурсів відповідно до своїх потреб.

Гнучкість хмарних технологій полягає в здатності бізнесу надавати нові ресурси, розгортати нові програми та послуги відповідно до змін потреб ринку. Це підвищує комунікацію онлайн та сприяє покращенню продуктивності.

Забезпечення високого рівня безпеки даних — це ще одна перевага хмарних технологій. Постачальники хмарних послуг мають великий досвід у сфері кібербезпеки й надають своїм клієнтам новітні заходи захисту.

На вибір хмарних технологій також впливають співпраця й підвищення продуктивності. Співробітники компанії можуть легко та швидко обмінюватися документами, а це додає їхній роботі ефективності.

За допомогою хмарних сервісів можливо збільшити потужності, щоб мати швидший доступ до файлів у будь-якому місці, що також позитивно впливає на збільшення продуктивності працівників.

Крім цього, хмарні середовища мають можливість аварійного відновлення. Ця перевага дозволяє швидко відновити роботу усієї компанії після потенційних атак або випадків непередбачуваних обставин.

Недоліки хмарних технологій

Хмарні технології вимагають безперервного доступу до інтернету. Це може стати проблемою, оскільки відсутність з'єднання може призвести до тимчасової втрати доступу до важливих даних та послуг.

Важливим також є питання приватності та безпеки даних. Існує ризик несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, а також можливість втрати контролю над даними. А це може призвести до серйозних наслідків для бізнесу.

Однак ця проблема стосується лише тих хмарних сервісів, які не достатньо добре дбають про безпеку. Найкращі гравці на ринку ставлять дорожчий цінник за свої послуги, але є надійнішими.

Врахувати варто також і вартість послуги. Економічна ефективність, яку ви отримуєте одразу, згодом може змінитися через витрати на підписку та збільшення обсягів використання сховища.

Отже, бізнесам варто ретельно зважувати всі за й проти перш ніж прийняттям рішення щодо використання хмарних технологій. Важливо розробити стратегію безпеки та план аварійного відновлення для забезпечення найвищого рівня захисту даних та бізнес-процесів.