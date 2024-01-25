КРАІЛ пропонує Раді дозволити командирам військових вносити бійців до реєстру ігроманів

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей пропонує внести командирів батальйонів ЗСУ до переліку осіб, які можуть внести "гравців" серед підлеглих у реєстр осіб, яким буде обмежений доступ до участі в азартних іграх.

Про це голова КРАІЛ Іван Рудий написав у своєму Facebook.

"Обмежити доступ до участі в азартних іграх ми в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не можемо, бо це є порушенням конституційних прав. Єдиний вихід - це внести "затятого гравця" до реєстру осіб, яким буде обмежений доступ до участі в азартних іграх", - зазначає чиновник.

Однак за законом внести особу такого до списку можуть лише члени сім’ї першого ступеня споріднення.

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"Але саме на передовій, хто як не командир, відіграє цю роль? Саме він солдату - і батько, і брат, і син", - констатує Рудий.

Він звернувся до Верховної Ради з ініціативою внести відповідні зміни до законодавства, які дозволять внести до цього переліку вищезазначених осіб ще й командирів батальйонів.

"Але наголошую, що це стосується лише легальних сайтів, які працюють на ринку. Після внесення відповідних змін гравець-військовослужбовець із подання командира буде внесений до відповідного реєстру та буде обмежений у доступі до участі в азартних іграх. Що ж стосується нелегальних гральних сайтів, то це відповідальність кожної окремої людини", - резюмував він.

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Також голова КРАІЛ наголосив, що військовослужбовець, який використовує нелегальні сайти має розуміти, що таке казино може під прикриттям фінансувати агресора, використовувати персональні дані та дані геолокації.

Нагадуємо:

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оприлюднила перелік нелегальних гральних вебсайтів, користування якими може потягнути негативні правові й фінансові наслідки.