США и Китай встретятся в Женеве чтобы обсудить ИИ - Reuters

Во вторник представители США и Китая встретятся в Швейцарской Женеве, чтобы обсудить новейшие модели искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Политика США в отношении Китая не будет предметом переговоров, даже если на них будут обсуждаться вопросы снижения рисков, связанных с новой технологией, - сообщили Reuters американские чиновники.

"Это первая встреча такого рода. Поэтому мы ожидаем, что обсудим весь спектр рисков, но не хотели бы упреждать никаких конкретных деталей", - сказал высокопоставленный представитель США журналистам накануне встречи, отвечая на вопрос об обсуждении ядерного оружия.

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Как сообщают, по словам чиновника, быстрое развертывание Китаем возможностей искусственного интеллекта в гражданском, военном и национальном секторах безопасности часто подрывает безопасность США и их союзников, добавив, что переговоры позволят Вашингтону напрямую сообщить о своих опасениях.

"Чтобы быть очень четким, переговоры с Пекином не сосредоточены на продвижении любой формы технического сотрудничества или сотрудничества в приграничных исследованиях в любом вопросе. И наша политика защиты технологий не является предметом переговоров", - сказал один из чиновников.

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