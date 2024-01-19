Румынские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Викову-де-Сус - Красноильск"

Румынские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского ППр "Красноильск".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что сейчас пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

В ГПСУ напоминают, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

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Также по словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, на территории Румынии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Порубное" очередь из грузовых транспортных средств составляет примерно 400 авто.

Напомним:

Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.

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