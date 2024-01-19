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Румунські фермери припинили блокування пункт у пропуску "Вікову-де-Сус - Красноїльськ"

П'ятниця, 19 січня 2024, 10:35

Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ППр "Красноїльськ".

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що наразі пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.

У ДПСУ нагадують, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

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Також за словами речника ДПСУ Андрія Демченка,  на території Румунії у бік України в напрямку пункту пропуску "Порубне" черга з  вантажних транспортних засобів становить приблизно 400 авто. 

Нагадаємо:

Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

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Економічна правда
Укр / Рус
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