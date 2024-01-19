Румунські фермери припинили блокування пункт у пропуску "Вікову-де-Сус - Красноїльськ"
Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ППр "Красноїльськ".
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Зазначається, що наразі пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.
У ДПСУ нагадують, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.
Також за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, на території Румунії у бік України в напрямку пункту пропуску "Порубне" черга з вантажних транспортних засобів становить приблизно 400 авто.
Нагадаємо:
Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.