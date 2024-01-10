Аккаунт американского регулятора по ценным бумагам в Х взламали: это вызвало скачек биткойна

Неизвестные взломали учетную запись Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соцсети Х и выложили фейковое сообщение об одобрении биржевых фондов для биткойна.

Об этом сообщили Комиссия и ее председатель Гари Генслер в Х.

"Учетная запись @SECGov в X была взломана, и опубликовано несанкционированное сообщение. Комиссия по ценным бумагам и ценным бумагам (SEC) не одобрила листинг и торговлю биржевыми спотовыми биткойнами", - говорится в твите.

Комиссия будет сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы расследовать взлом и "связанное с этим поведение", сообщила SEC.

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Reurters пишет, что поздно вечером 9 января X подтвердил, что учетная запись SEC была взломана, и сказал, что это произошло из-за того, что "неизвестное лицо" получило контроль над номером телефона, связанным с учетной записью агентства, через третью сторону.

Сайт социальных сетей, принадлежащий Илону Маску, также сообщил, что SEC не включила двухфакторную аутентификацию на момент взлома учетной записи, и взлом не был вызван каким-либо нарушением систем X, ссылаясь на предварительное расследование.

В несанкционированной записи, которая впоследствии была удалена, говорилось о том, что SEC одобрила биткойн-ETF на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг, а также содержит изображение, которое якобы цитирует председателя SEC Гэри Хенслера.

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Фейковая публикация в аккаунте SEC X получила не менее 1 миллиона просмотров. Менее чем через 20 минут пост больше не был виден и был удален.

Цена биткойна подскочила примерно до 48 тыс долларов, а через минуту упала ниже 45 тыс долларов. Последний раз он снизился на 3,15% до 45 513 долларов после того, как SEC удалила и опровергла информацию.

Некоторые аналитики ожидали, что биткойн упадет из-за одобрения ETF, после того, как за последние месяцы он набрал более 70% из-за ожидания зеленого света.

Экономическая правда