Сторінку американського регулятора з цінних паперів у Х зламали: це спричинило стрибок біткойна

Невідомі зламали обліковий запис Комісії з цінних паперів і бірж США у соцмережі Х та виклали фейковий допис про схвалення біржових фондів для біткойна.

Про це повідомили Комісія та її голова Гарі Генслер у Х.

"Обліковий запис @SECGov у X було зламано, і опубліковано несанкціонований допис. Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) не схвалила лістинг і торгівлю біржовими спотовими біткойнами", - йдеться в твіті.

Комісія співпрацюватиме з правоохоронними органами, щоб розслідувати злом і "пов’язану з цим поведінку", повідомила SEC.

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Reurters пише, що пізно ввечері 9 січня X підтвердив, що обліковий запис SEC було зламано, і сказав, що це сталося через те, що "невідома особа" отримала контроль над номером телефону, пов’язаним з обліковим записом агентства, через третю сторону.

Сайт соціальних мереж, що належить Ілону Маску, також повідомив, що SEC не ввімкнула двофакторну автентифікацію на момент зламу облікового запису, і злом не був спричинений будь-яким порушенням систем X, посилаючись на попереднє розслідування.

У несанкціонованому дописі, який згодом був видалений, йшлося про те, що SEC схвалила біткойн-ETF на всіх зареєстрованих національних біржах цінних паперів, а також містить зображення, яке нібито цитує голову SEC Гері Генслера.

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Фейкова публікація в обліковому записі SEC X отримала щонайменше 1 мільйон переглядів. Менш ніж через 20 хвилин його більше не було видно та було видалено.

Ціна біткойна підскочила приблизно до 48 тис доларів, а через хвилину впала нижче 45 тис доларів. Востаннє він знизився на 3,15% до 45 513 доларів після того, як SEC видалила та спростувала інформацію.

Деякі аналітики очікували, що біткойн впаде через схвалення ETF, після того, як за останні місяці він набрав понад 70% через очікування зеленого світла.

Економічна правда