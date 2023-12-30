Сообщение транспортом между Европой и Великобританией приостановлено из-за подтопления

Утренние поезда Eurostar и часть рейсов на юго-востоке Англии отменили из-за подтопления в тоннеле на станции в пригороде Лондона.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Все утренние поезда Eurostar в Европу на 30 декабря отменили из-за подтопления в тоннеле на станции Ebbsfleet International, что в пригороде Лондона. Из-за неожиданной отмены поездов на станции Лондона St Pancras International застряли тысячи пассажиров.

По словам корреспондента Саймона Калдера, который находится на станции, масштабная отмена рейсов, соединяющих британскую столицу с Парижем, Амстердамом и Брюсселем, затронет около 16 тысяч пассажиров.

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На сайте Eurostar все рейсы до 11:12 включительно – примерно полтора десятка – обозначены как отмененные.

По меньшей мере до полудня отменены также британские рейсы, проходящие через этот участок.

Всего объявлено более сотни предупреждений о возможных подтоплениях по всей территории страны.

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Европейская правда