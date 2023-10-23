Впервые после пандемии: британцы чаще выбирают работу в офисе, чем дистанционку

Британские работники, ежедневно приходящие в офис, превышают количество проводящих часть недели, работая дома, впервые после окончания пандемических ограничений.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Hays Plc.

Опрос, проведенный кадровой компанией среди почти 15 тыс сотрудников и работодателей, показал, что в прошлом месяце 43% работали полностью из офиса по сравнению с 36% годом ранее.

Доля офисных работников по проводимой некоторое время гибридной схеме, работая дома, снизилась до 39% с 43% в 2022 году. Сейчас меньше каждого пятого работает полностью удаленно.

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Несмотря на увеличение посещаемости офисов, работодатели все равно недовольны. Согласно отчету, около четверти работодателей планируют увеличить посещаемость работников в течение следующих 12 месяцев.

Некоторые работники игнорируют требования прийти в офис, говорят отдельные отчеты. Согласно исследованию AWA, консалтинговой компании на рабочем месте, работники приходят в среднем всего на два дня в неделю, когда работодатели назначают три-четыре дня. Недавнее исследование BCG показало, что когда фирмы требовали от персонала полного рабочего дня, менее 70% работников придерживались этой политики.

Меньше трети "белых воротничков" Лондона вернулись в офисы на полный рабочий день, что является самым низким уровнем в Великобритании, также показало отчет Hays. Однако жители Лондона также являются одной из самых маленьких категорий людей, постоянно работающих дома. Это отражает конкурентный рынок труда в столице, на котором компании и работодатели достигли золотой середины.

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Напоминаем:

Компания Zoom, чей сервис видеосвязи стал синонимом удаленной работы во время пандемии, приказала сотрудникам вернуться в офис.