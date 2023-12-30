Сполучення транспортом між Європою та Британією призупинено через підтоплення

Ранкові потяги Eurostar та частину рейсів на південному сході Англії скасували через підтоплення у тунелі на станції у передмісті Лондона.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Потяги Eurostar до Європи на ранок 30 грудня скасували через підтоплення у тунелі на станції Ebbsfleet International, що у передмісті Лондона. Через несподіване скасування потягів на станції Лондона St Pancras International застрягли тисячі пасажирів.

За словами кореспондента Саймона Калдера, який перебуває на станції, масштабне скасування рейсів, що сполучають британську столицю з Парижем, Амстердамом і Брюсселем, зачепить близько 16 тисяч пасажирів.

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На сайті Eurostar усі рейси до 11:12 включно – приблизно півтора десятка потягів – позначені як скасовані.

Щонайменш до опівдня скасовані також британські рейси, що проходять через цю ділянку.

Загалом оголошено понад сотню попереджень про можливі підтоплення по всій території країни.

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Європейська правда