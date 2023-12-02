Литва заинтересована в партнерстве с Украиной в оборонном секторе

Литва выразила заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в области исследований и разработок оборонной промышленности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минобороны Украины.

Вопросы сотрудничества в этой области между странами во время визита в Литву обсуждал заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир, который провел встречи с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, его заместителем Моникой Тучкуте, а также канцлером Минобороны Кристиной Дивятниковайте.

Отмечается, что в рамках встречи украинский чиновник предоставил информацию о реформировании системы оборонных закупок Минобороны Украины и борьбы с коррупцией в этой сфере, отметив, что этот вопрос является принципиально важным для главы ведомства Рустема Умерова.

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В то же время Анушаускас заявил, что Вильнюс ценит и поддерживает усилия Киева по реализации оборонных реформ, несмотря на войну.

"Литва поделится знаниями с Украиной в сфере создания и поддержки прозрачной системы закупок. Мы передадим свой опыт – с чего начинали, какая правовая база необходима, как обеспечить прозрачность закупок и предотвращать коррупцию", – отметил он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что без расширения Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого компенсируются поставки оружия Украине, малые государства ЕС испытывают трудности.

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Перед этим он выразил обеспокоенность, что если у западных союзников не хватит политической воли помочь Украине победить, Россия воспримет это как свою победу, начнет готовиться к новой войне и жертвой агрессии может стать кто-либо из ее соседей.

Европейская правда