Каннабис в Украине: новые правила игры
Утверждение законопроекта №7457 в первом чтении сдвинуло с мертвой точки наболевший вопрос легализации ненаркотического каннабиса.
Для упрощения регулирования оборота канна-продукции вводятся отдельные регуляторные механизмы для технических, лекарственных и психоактивных сортов конопли с учетом содержания ТГК в верхушечной части растения, разработанные Комитетом ВР по вопросам здоровья нации.
Лечебные травы в законе
Легальный статус поставщика медицинского каннабиса подтверждают три основополагающих документа:
- лицензия Гослекслужбы стоимостью около 20 USD;
- разрешение МВД на размещение хозяйства в заявленной локации;
- международный сертификат GMP.
Ежегодная процедура лицензирования предполагает распределение квот между операторами рынка. Гослицензия распространяется на все этапы жизненного цикла:
- культивирование до 1000 кустов конопли с содержанием ТГК до 0,3%;
- изготовление фармпрепаратов на основе каннабиноидов;
- оптовые и розничные продажи.
При проведении экспертиз фитоматериала юридическая сила признается только за заключениями государственных спецлабораторий. Проверять уровень ТГК будут только в период цветения; в случае превышения лимитов посевы подлежат уничтожению, а деятельность предприятия замораживается на весь сезон.
Большой Брат видит все
Контроль обращения медицинского каннабиса остается в ведении МВД. Предприятиям вменяется в обязанность обеспечить отслеживаемость продукции путем выполнения ряда требований:
- размещение насаждений в закрытых теплицах с автоматическими системами микроклимата;
- соблюдение технологических нормативов для получения стандартизированного фармсырья;
- организация пультовой охраны и видеонаблюдения на плантациях;
- штрих-кодирование растений, фасовочных единиц и товарных партий;
- ведение цифровых реестров фитосырья и медикаментов.
Оптовыми покупателями лекарственного сырья и готовых канна-препаратов могут выступать клиники и другие сертифицированные организации; допускаются экспортные поставки по заказу медучреждений. При перевозке коммерческих партий медканнабиса обязательно полицейское сопровождение и GPS-трекинг.
Органические лекарства для народа
Актуальное законодательство предусматривает единый маршрут легализации новых медикаментов, содержащих каннабиноиды – создание реестра разрешенных фармпрепаратов с внесением в перечень веществ с лимитированным или свободным оборотом.
Зарегистрированные лекарства начнут продавать в лицензированных аптеках по электронным рецептам, а пользователям разрешат хранить и перевозить препараты медканнабиса в объемах, указанных в рецепте.
Назначения будут контролироваться полицией – планируется разработка протоколов применения каннабиноидов при различных диагнозах и состояниях. Врачам, в свою очередь, понадобится пройти дополнительное обучение по спецпрограммам, подготовленным при участии экспертов UAMC.
Зеленый свет для гроверов
Техническое коноплеводство передадут в ведение Минагрополитики, что означает упрощение процедуры лицензирования и выведение хемпа из общей системы регуляции оборота наркотических средств.
Полицейский надзор сводится к отслеживанию реестра коноплеводческих хозяйств; пространственные ограничения и требования к охране плантаций отменяются. В одной из поправок допускается определение концентрации ТГК в образцах фитоматериала в частных лабораториях.
По мнению критиков законопроекта, послабления для коноплеводов увеличивают риск появления монокультуры.
Во-первых, отрасль тяготеет к монополизации; во-вторых, без адекватной поддержки малых ферм иностранные корпорации получают абсолютное преимущество.
Несмотря на прибыльность хемпа, порог вхождения довольно высокий – объем стартовых инвестиций составляет порядка 10–50 млн евро с окупаемостью в течение трех лет.
Тем не менее, игра стоит свеч: при выходе украинского рынка каннабиса из подполья объем налоговых отчислений может измеряться десятками миллионов долларов. Главное – тщательно продумать стратегию защиты отечественных производителей и обеспечить эффективные механизмы перераспределения доходов.
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