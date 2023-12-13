Каннабис в Украине: новые правила игры

Утверждение законопроекта №7457 в первом чтении сдвинуло с мертвой точки наболевший вопрос легализации ненаркотического каннабиса.

Для упрощения регулирования оборота канна-продукции вводятся отдельные регуляторные механизмы для технических, лекарственных и психоактивных сортов конопли с учетом содержания ТГК в верхушечной части растения, разработанные Комитетом ВР по вопросам здоровья нации.

Лечебные травы в законе

Легальный статус поставщика медицинского каннабиса подтверждают три основополагающих документа:

лицензия Гослекслужбы стоимостью около 20 USD;

разрешение МВД на размещение хозяйства в заявленной локации;

международный сертификат GMP.

Ежегодная процедура лицензирования предполагает распределение квот между операторами рынка. Гослицензия распространяется на все этапы жизненного цикла:

культивирование до 1000 кустов конопли с содержанием ТГК до 0,3%;

изготовление фармпрепаратов на основе каннабиноидов;

оптовые и розничные продажи.

При проведении экспертиз фитоматериала юридическая сила признается только за заключениями государственных спецлабораторий. Проверять уровень ТГК будут только в период цветения; в случае превышения лимитов посевы подлежат уничтожению, а деятельность предприятия замораживается на весь сезон.

Большой Брат видит все

Контроль обращения медицинского каннабиса остается в ведении МВД. Предприятиям вменяется в обязанность обеспечить отслеживаемость продукции путем выполнения ряда требований:

размещение насаждений в закрытых теплицах с автоматическими системами микроклимата;

соблюдение технологических нормативов для получения стандартизированного фармсырья;

организация пультовой охраны и видеонаблюдения на плантациях;

штрих-кодирование растений, фасовочных единиц и товарных партий;

ведение цифровых реестров фитосырья и медикаментов.

Оптовыми покупателями лекарственного сырья и готовых канна-препаратов могут выступать клиники и другие сертифицированные организации; допускаются экспортные поставки по заказу медучреждений. При перевозке коммерческих партий медканнабиса обязательно полицейское сопровождение и GPS-трекинг.

Органические лекарства для народа

Актуальное законодательство предусматривает единый маршрут легализации новых медикаментов, содержащих каннабиноиды – создание реестра разрешенных фармпрепаратов с внесением в перечень веществ с лимитированным или свободным оборотом.

Зарегистрированные лекарства начнут продавать в лицензированных аптеках по электронным рецептам, а пользователям разрешат хранить и перевозить препараты медканнабиса в объемах, указанных в рецепте.

Назначения будут контролироваться полицией – планируется разработка протоколов применения каннабиноидов при различных диагнозах и состояниях. Врачам, в свою очередь, понадобится пройти дополнительное обучение по спецпрограммам, подготовленным при участии экспертов UAMC.

Зеленый свет для гроверов

Техническое коноплеводство передадут в ведение Минагрополитики, что означает упрощение процедуры лицензирования и выведение хемпа из общей системы регуляции оборота наркотических средств.

Полицейский надзор сводится к отслеживанию реестра коноплеводческих хозяйств; пространственные ограничения и требования к охране плантаций отменяются. В одной из поправок допускается определение концентрации ТГК в образцах фитоматериала в частных лабораториях.

По мнению критиков законопроекта, послабления для коноплеводов увеличивают риск появления монокультуры.

Во-первых, отрасль тяготеет к монополизации; во-вторых, без адекватной поддержки малых ферм иностранные корпорации получают абсолютное преимущество.

Несмотря на прибыльность хемпа, порог вхождения довольно высокий – объем стартовых инвестиций составляет порядка 10–50 млн евро с окупаемостью в течение трех лет.

Тем не менее, игра стоит свеч: при выходе украинского рынка каннабиса из подполья объем налоговых отчислений может измеряться десятками миллионов долларов. Главное – тщательно продумать стратегию защиты отечественных производителей и обеспечить эффективные механизмы перераспределения доходов.

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