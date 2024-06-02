Восстановление экономики: Зеленский пригласил сингапурских инвесторов на совместную с ЕС конференцию

фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита "Диалог Шангри-Ла" провел встречу с топ-менеджерами ведущих сингапурских инвестиционных компаний.

Об этом сообщает Офис президента.

Во встрече приняли участие руководители суверенного фонда Сингапура GIC, инвестфонда Temasek Holdings, компании Wilmar International, Федерации бизнеса Сингапура, инвесткомпании Blackstone Singapore, телекоммуникационного оператора SingTel, компании Universal Success Enterprises, строительной компании Meinhardt Group.

"Президент подчеркнул, что даже в сложных условиях войны украинская экономика находит пути для развития и роста, адаптируясь к новым обстоятельствам.

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Глава государства поблагодарил сингапурских бизнесменов, которые продолжают работать в Украине в трудное для нашей страны время, сохраняют рабочие места. Владимир Зеленский выразил убеждение, что дальнейшее развитие украинско-сингапурского торгового сотрудничества имеет большой потенциал, особенно в области технологий и инноваций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский также подтвердил настроенность Украины создавать дополнительные привлекательные стимулы для инвесторов.

Он пригласил сингапурских инвесторов принять участие в совместной с ЕС конференции по вопросам восстановления, реформирования и модернизации украинской экономики, которая состоится в Берлине.

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Там будет представлена программа мобилизации международной финансовой поддержки, реализации долгосрочных проектов и создания привлекательных условий для инвестирования в экономику Украины, добавили в ОП.

Также Зеленский встретился с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, пригласив его лично принять участие в первом Глобальном саммите мира.

"Отдельное внимание уделили расширению нашего сотрудничества в экономической сфере. В частности перспективам расширения торговли, увеличения экспорта аграрной продукции", - добавил Зеленский.

Экономическая правда