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На станции метро "Вокзальная" в Киеве начнут капитальный ремонт эскалатора

Воскресенье, 2 июня 2024, 11:43 - Владимир Туник-Фриз

4 июня на станции Киевского метрополитена "Вокзальная" впервые с момента открытия проведут капитальный ремонт одного из эскалаторов. Эскалатор будет закрыт ориентировочно до конца августа.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Эскалаторы были введены в эксплуатацию вместе с пуском станции метро „Вокзальная". Почти 64 года они перевозят пассажиров столичной подземки. Пробег эскалатора № 2 составляет более 150 тысяч километров. Поэтому, согласно регламенту, эскалатор требует капитального ремонта", - говорится в сообщении.

В рамках ремонта механизм эскалатора будет полностью разобран.

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В КГГА отмечают, что ориентировочно работы продлятся до 30 августа.

Напомним:

Недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.

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КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

метрополитен Киев КГГА
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