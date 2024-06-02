За четыре года украинцы уплатили штрафов за нарушение ПДД на более чем 2 миллиарда

фото: мвд

За 4 года с начала введения в Украине автоматической фиксации нарушений ПДД полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений: из этого количества было выполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 млрд грн.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Сейчас 265 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия.

Только за этот год мы подключили к системе фиксации 50 приборов контроля, из них возобновили работу 19 приборов, которые были подключены до вторжения РФ, и 31 прибор подключен впервые", - написал Билошицкий.

Реклама:

По его словам, скорость остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями.

"Однако, за 4 года работы в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое", - добавил он.

До запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установки приборов контроля составляла - 541, сейчас --175 (47 случаев по причине превышения скорости), уточнил Билошицкий.

Реклама:

По его словам, цель - "Vision Zero" (нулевая смертность на дорогах).

Экономическая правда