В воскресенье отключение света планируют применять вечером и ночью

"Укренерго"

В воскресенье, 2 июня, отключение электроэнергии могут применять с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, отключение могут применять в отношении промышленных и бытовых потребителей с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

В указанные часы установлены лимиты потребления, в случае превышения которых будут применять отключение света.

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Экономическая правда