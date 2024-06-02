Дональд Трамп создал аккаунт в TikTok, который он в свое время пытался заблокировать

Американский миллиардер и 45 президент США Дональд Трамп присоединился к TikTok, которая принадлежит китайскому технологическому гиганту ByteDance. Ранее он пытался запретить платформу, когда был президентом США.

Об этом Трамп сообщил на своей странице в TikTok.

Как сообщает Politico, Трамп опубликовал свое первое видео в TikTok в субботу вечером. На 2 июня Трамп собрал почти 600 тыс подписчиков.

Как сообщает Reuters, попытка Трампа запретить TikTok в 2020 году, была заблокирована судами. В марте 2024 года он заявил, что платформа представляет угрозу национальной безопасности, но также, что ее запрет навредит некоторым молодым людям и только усилит Meta Platforms, Facebook, которую он резко критиковал.

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Напомним:

Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

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TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.

Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США.

Американский бизнесмен Фрэнк МакКорт, магнат в сфере недвижимости с амбициями по улучшению интернета, заявил, что планирует создать консорциум для участия в тендере на активы платформы TikTok в США.