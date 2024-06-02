В столичном метро с понедельника увеличатся интервалы движения поездов

фото: рбк-украина

В понедельник, 3 июня, будут изменены графики движения поездов столичной подземки: в пиковые часы интервалы между поездами составят ориентировочно 3-4 минуты, а межпиковые - 6:00-6:30 минут.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на данные КП "Киевский метрополитен".

При этом интервалы выходного дня остаются без изменений, время ожидания поезда составит 6-7 минут.

"Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в частности машинистами.

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Коммунальное предприятие отмечает, что безопасность движения поездов обеспечена. Обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными регламентами", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщалось, что в КП "Киевский метрополитен" возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизация в связи с военным положением.

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Экономическая правда