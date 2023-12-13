Канабіс в Україні: нові правила гри

Затвердження законопроекту №7457 у першому читанні зрушило з мертвої точки болюче питання легалізації ненаркотичного канабісу.

З метою спрощення регулювання обігу кана-продукції буде запроваджено окремі регуляторні механізми для технічних, лікарських та психоактивних сортів конопель з врахуванням вмісту ТГК у верхівковій частині рослини, розроблені Комітетом ВР з питань здоров’я нації.

Цілющі трави у законі

На підтвердження легального статусу постачальника медичного канабісу запропоновано три документи:

ліцензія Держлікслужби вартістю 20 USD;

дозвіл МВС на розміщення господарства у зазначеній локації;

міжнародний сертифікат GMP.

Щорічна процедура ліцензування має на меті розподіл квот між операторами ринку. Дія держліцензії поширюється на усі етапи життєвого циклу продукту:

культивування до 1000 кущів конопель зі вмістом ТГК до 0,3%

виготовлення фармпрепаратів з канабіноїдів;

гуртовий та роздрібний продаж.

При проведенні експертизи фітоматеріалів юридичну силу матимуть лише висновки спеціалізованих державних лабораторій.

Рівень ТГК перевірятимуть лише під час цвітіння; у разі перевищення лімітів посіви підлягають знищенню, а діяльність підприємства буде призупинено до кінця сезону.

Великий Брат бачить усе

Контроль обігу медичного канабісу лишається за МВС. Підприємства зобов’язані забезпечити відстежування продукції шляхом виконання ряду вимог:

розміщення насаджень у теплицях з автоматичними системами мікроклімату;

дотримання технологічних нормативів з метою отримання стандартизованої фармакологічної сировини;

організація пультової охорони та відеоспостереження на плантаціях;

штрих-кодування рослин, фасувальних одиниць та товарних партій;

ведення цифрових реєстрів фітосировини та медикаментів.

Гуртові закупівлі лікарської сировини та готових канна-препаратів вестимуть клініки та інші сертифіковані організації; також дозволений експорт на замовлення медичних закладів. Під час перевезення комерційних партій медканабісу обов’язковий супровід поліції та GPS-трекінг товарів.

Органічні ліки для народу

Поточне законодавство передбачає єдиний шлях легалізації нових медикаментів, що містять канабіноїди, а саме створення реєстру дозволених фармпрепаратів з занесенням до переліку речовин з лімітованим або вільним обігом.

Зареєстровані ліки продаватимуть у ліцензованих аптеках за електронними рецептами, а користувачам дозволять зберігати та перевозити препарати медичного канабісу в обсягах, відзначених у рецепті.

Лікарські призначення контролюватиме поліція; зокрема, розроблятимуть протоколи застосування канабіноїдів за різних діагнозів та станів. Лікарі, в свою чергу, мусять пройти додаткове навчання за спеціальними програмами, підготовленими за участі експертів UAMC.

Зелене світло для гроверів

Технічне коноплярство відійде до Мінагрополітики, що означає спрощення процедури ліцензування та виведення хемпу зі спільної системи регуляції обігу наркотичних засобів.

Поліцейський нагляд обмежений моніторингом реєстру коноплярських господарств; усунені просторові обмеження та вимоги до охорони плантацій. В одній з поправок припускається можливість визначення концентрації ТГК у зразках фітоматеріалів у приватних лабораторіях.

На думку критиків законопроекту, послаблення для коноплярів збільшують ризик становлення монокультури.

По-перше, галузь тяжіє до монополізації; по-друге, без слушної підтримки малих ферм іноземні корпорації матимуть абсолютну перевагу.

Хоча хемп відносять до прибуткових культур, вхідний поріг зависокий для дрібних підприємців, адже об’єм стартових інвестицій складає 10–50 мільйонів євро за середньої окупності протягом трьох років.

Тим не менш, гра варта свічок: у разі виведення українського ринку канабісу обсяги надходжень у держбюджет сягатимуть десятків мільйонів доларів. Передусім варто обміркувати доцільну стратегію захисту вітчизняних виробників та подбати про дієві механізми перерозподілу прибутків.

Матеріал підготовлений та наданий експертами магазину Duda на правах реклами.