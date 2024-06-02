Руководителям Boeing вряд ли будут предъявлены обвинения в связи с катастрофами 737 MAX - Reuters

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Руководителям компании Boeing вряд ли будут предъявлены уголовные обвинения в связи со смертельными авиакатастрофами в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек, поскольку срок давности, скорее всего, истек.

Об этом сообщили представители Министерства юстиции США на встрече с членами семей жертв, передает Reuters.

Подробности подтвердил человек, знакомый со встречей в пятницу, а также переписка, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Предельный срок привлечения к ответственности за большинство федеральных преступлений составляет пять лет.

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В середине мая Министерство юстиции установило, что Boeing нарушил соглашение об отложении судебного преследования (DPA) от 2021 года, которое защищало компанию от уголовного преследования за роковые катастрофы.

Чиновники согласились просить судью снять обвинения в сговоре с целью обмана Федерального управления гражданской авиации США (FAA) при условии, что Boeing будет соблюдать условия соглашения в течение трехлетнего периода, заканчивающегося 7 января 2024 года.

В минюсте США взвешивают несколько вариантов, в частности, преследовать ли Boeing в судебном порядке или продлить действие DPA на год. Чиновники также могут заключить новый DPA или достичь соглашения о непреследовании, которое не предусматривает судебного надзора.

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Чиновники также могут попытаться заключить с Boeing соглашение о признании вины по обвинению в мошенничестве 2021 года или привлечь компанию к судебному разбирательству.

По словам источника, знакомого с ходом встречи, прокуроры сообщили семьям жертв, что Boeing также могут быть предъявлены обвинения за его поведение в течение трехлетнего срока действия DPA, хотя чиновники не нашли доказательств каких-либо преступлений, совершенных в течение этого периода.

На встрече чиновники Министерства юстиции заявили, что считают, что не могут доказать случаи убийства или мошенничества на федеральном уровне, связанные с деталями самолетов, вне разумного сомнения.

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Напомним:

В мае Минюст США заявил, что компания Boeing нарушила свои обязательства по соглашению 2021 года, которое защищало авиастроителя от уголовного преследования за смертельные катастрофы 737 MAX в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек.

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.