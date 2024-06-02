В понедельник, 3 июня, отключения света возможны в течение всех суток

"Укренерго"

В понедельник, 3 июня, отключения электроэнергии могут применять с 00:00 до в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, отключения могут применять в отношении промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00.

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В указанные часы установлены лимиты потребления, в случае превышения которых будут применять отключение света.

Экономическая правда