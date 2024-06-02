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Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

Воскресенье, 2 июня 2024, 11:55 - Владимир Туник-Фриз

Некоторые области Украины возвращаются к графикам лимитов потребления электроэнергии, которые 2 июня действуют с 18:00 до 24:00, отменяя аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Донецкая, Днепропетровская, Киевская, Одесская области и город Киев вернулись к графикам лимитов потребления, при условии достижения которых возможны ограничения электроэнергии.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко ранее сообщал о том, что аварийные отключения возможно удастся отменить.

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Напомним:

Из-за обстрелов РФ, утром, 2 июня, в Украине начали применять экстренные отключения света.

ДТЭК энергетика электроэнергия
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Экономическая правда
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