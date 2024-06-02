В Украине с утра применяют экстренные отключения света без графиков

Из-за обстрелов РФ, утром, 2 июня, в Украине начали применять экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Утром, 2 июня, Облэнерго по всей территории Украины по указанию НЭК "Укрэнерго" начали применять графики отключения света без предварительных графиков.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

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Гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что отключения применяют по всей территории Украины.

Напомним:

1 июня НЭК Укрэнерго сообщала, что в воскресенье, 2 июня, отключение электроэнергии могут применять с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

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