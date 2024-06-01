США готовы принять меры против китайских банков из-за поддержки России

Соединенные Штаты Америки и другие страны Запада готовы принять меры против китайских фирм и финучреждений из-за поддержки России.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает Reuters.

США рассматривают введение санкций против китайских фирм, фокусируясь на тех, которые непосредственно помогают России в войне.

"Я думаю, что мы в первую очередь сосредоточены на китайских компаниях, которые систематически участвуют в поддержке России.

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Мы также внимательно присматриваемся к финансовым учреждениям", - заявил Курт Кэмпбелл во время ответов на вопросы журналистов во время встречи с заместителями министров иностранных дел Японии и Южной Кореи.

Во время встречи, представители США, Южной Кореи и Японии пообещали продолжать тесно сотрудничать над усилением экономической безопасности, в том числе в рамках проектов Партнерства по безопасности минеральных ресурсов, которые направлены на уменьшение зависимости от Китая и России в отношении критически важных ресурсов, необходимых для высокотехнологичных применений.

Союзники также обязались работать еще теснее, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру Украины, ее восстановление и усилия, направленные на привлечение России к ответственности за ее действия.

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Напомним:

Компания OpenAI обнаружила, что обнаружила случаи использования своих моделей искусственного интеллекта (ИИ) для создания и распространения дезинформации связанную с Россией, Китаем, Ираном и Израилем.