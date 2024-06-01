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Европейская торговая группа отрицает, что близка к соглашению по антимонопольной жалобе с Microsoft

Суббота, 1 июня 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз

Европейская торговая группа CISPE опровергла сообщения в субботу о том, что она приближается к соглашению с Microsoft, чтобы отозвать свою антимонопольную жалобу в Европейскую комиссию.

Об этом сообщает Reuters.

CISPE, членами которой являются Amazon и 26 небольших облачных провайдеров из ЕС, в конце 2022 года подала жалобу в Европейскую комиссию, утверждая, что новые контрактные условия Microsoft наносят ущерб европейской экосистеме облачных вычислений.

Ранее издание Politico сообщило, что Microsoft приближается к многомиллионной сделке с CISPE, чтобы та отказалась от своей жалобы, ссылаясь на два неназванных источника.

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В своей жалобе CISPE заявила, что "текущая позиция и поведение Microsoft наносит непоправимый ущерб европейской облачной экосистеме и лишает европейских клиентов выбора при развертывании облачных технологий".

Решение этого вопроса на двусторонней основе может помочь Microsoft избежать возможного длительного расследования ЕС, которое может привести к штрафу и приказу изменить свою деловую практику.

Экономическая правда

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ЕС Microsoft суд
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