ВМС: РФ повредила портовую инфраструктуру, информация об уничтожении кораблей и катеров – фейк

Прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, Россия в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

Об этом сообщает Служба связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил ВСУ.

"В российских так называемых СМИ распространяется дезинформация об уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВС Украины.

Так, прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, Российская Федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути к портам Украины", - говорится в заявлении.

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Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется.

"Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления. В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам", - заявили в ВМС ВСУ.

Напомним:

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Сообщалось, что днем 2 июня в Одессе прогремел взрыв после того, как военные сообщили, что на город движется скоростная цель.

Экономическая правда