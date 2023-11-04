МИД Литвы отправил Беларуси ноту из-за работы АЭС

Министерство иностранных дел Литвы призвало Минск остановить работу первого и второго энергоблоков Белорусской атомной электростанции из-за ситуации с безопасностью.

Заявление литовского внешнеполитического ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Накануне МИД Беларуси передали ноту, которая призывает "немедленно решить вопрос экологической, ядерной и радиационной безопасности на Белорусской АЭС в соответствии с международными требованиями и стандартами".

Так в МИД Литвы отреагировали на сообщения СМИ о том, что белорусские власти разрешили начать промышленное (коммерческое) использование второго реактора электростанции.

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"Беларусь продолжает игнорировать просьбы международного сообщества решить в этом опасном ядерном проекте прежде всего все вопросы безопасности", – заявили в министерстве.

БелАЭС в Островце представляет большую угрозу для всей Европы, поэтому Литва "настаивает на остановке работы первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности", подчеркнули в ведомстве.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергии Литвы в конце октября предупредила, что промышленное производство второго энергоблока БелАЭС, расположенной в 50 километрах от Вильнюса, начинается без решения всех проблем безопасности.

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Первая атомная электростанция, построенная в Беларуси вблизи Литвы, будет иметь два реактора одинаковой мощности – почти по 1,2 гигаватта каждый – российского проекта ВВЭР. Ее строительство раскритиковали как Литва, так и международные эксперты из-за серьезных нарушений.

Еще в 2017 году литовский Сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС является опасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Три страны Балтии в конце концов договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС.

Европейская правда.