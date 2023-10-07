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Fitch прекратило оценку кредитоспособности Беларуси

Суббота, 7 октября 2023, 10:00 - Игорь Пилипив
 
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не оценивает кредитоспособность Белоруссии.

Об этом говорится в заявлении Fitch Ratings

Отмечается, Fitch отозвало рейтинги Белоруссии, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

"Отзыв рейтингов Белоруссии обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента. Таким образом, у Fitch больше нет достаточной информации для поддержки рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) Белоруссии", - говорится в сообщении агентства.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство Fitch Ratings 19 июля 2022 года понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C до RD (ограниченный дефолт).

Беларусь Fitch
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