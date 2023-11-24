На польско-украинской границе в очереди стоят 2300 грузовиков, продолжается блокировка трех направлений

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По состоянию на 9 утра 24 ноября продолжается блокирование трех направлений на границе с Польшей: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". Там, по информации польских пограничников, в сторону Украины в очереди находятся 2 300 грузовиков.

Об этом в комментарии hromadske сообщил глава Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Также блокировка происходит и по направлению пункта пропуска "Шегини". Но мы зафиксировали, что подобные действия совершаются в течение дня. В 9 вечера вчера польская сторона сообщила, что блокировка снята на подъездном пути к границе", – рассказал Демченко, заметив, что блокировка еще может возобновиться.

Согласно информации, предоставленной польскими пограничниками, по состоянию на утро 24 ноября, напротив пункта пропуска "Шегини" в сторону Украины на территории Польши находятся 1 400 грузовиков.

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Демченко также уточнил, что на границе со Словакией движение грузовиков разблокировано.

Напомним:

Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января.

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